Задачи для PHP-программиста

Требуется программист для доработки сайта http://goo.gl/5hS9v . Кабинет пользователя http://goo.gl/rPCEv.

Основная часть работы это доработка кабинета пользователя и доработка админки. Подробное задание сейчас кабинет пользователя выглядит так http://s45.radikal.ru/i108/1210/15/874e4168c757.jpg по ссылке как должно быть http://picstag.ru/?v=z0Qa5.jpg (при наведении на картинку смотреть описание в синих кружках).

Требуется квалифицированный разработчик с опытом работы с какими либо фреймворками. Сайт написан на фреймворке Kohana. Вы должны быть готовы работать 4-6- часов в день. Работу готов хорошо оплачивать.

п.с. интересует долгосрочное сотрудничество.

Более подробно расскажу все лично.

Предложения жду сюда или в скайп.