Сборка строго на битриксе – другие ЦМС не предлагать. ТЗ по ссылке: https://www.dropbox.com/sh/ho20mdjtgjqijff/TQMvTjTrOr Там же верстка и макеты в PSD. Работа разбита на два этапа: 1) натянуть ...
Программа для получения формы слова (лемматизация)
Требуется фрилансер, который может написать программу для лемматитзации слов (получение формы слова).
Используя, например, phpMorphy или предложить вариант.
Функционал программы по ТЗ - вышлю.
Ссылки по теме:
Класс phpMorphy: http://sourceforge.net/projects/phpmorphy/
Использование класса: http://www.manhunter.ru/webmaster/451_poisk_s_uchetom_morfologii_russkogo_yazika.html
http://www.solarix.ru/for_developers/api/lemmatization.shtml
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