Программа для получения формы слова (лемматизация)

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Завершен5 заявок128 просмотров

Требуется фрилансер, который может написать программу для лемматитзации слов (получение формы слова).

Используя, например, phpMorphy или предложить вариант.

Функционал программы по ТЗ - вышлю.

Ссылки по теме:

Класс phpMorphy: http://sourceforge.net/projects/phpmorphy/

Использование класса: http://www.manhunter.ru/webmaster/451_poisk_s_uchetom_morfologii_russkogo_yazika.html

http://www.solarix.ru/for_developers/api/lemmatization.shtml

13 лет назад
me4soft
44 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

keymaster84
Борис 
41 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Борис справился с задачей в течении одного дня. Сделал все оперативно, в соответствии с задачей и по приятной цене. Рекомендую! Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

keymaster84
Борис 
41 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад

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