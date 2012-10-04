Скриптик

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Закрыт1 заявка148 просмотров

есть плагин https://chrome.google.com/webstore/detail/liveinternet-site-statist/pgfknkimgmlhnmkjmlncojniaomcbahf

который собирает данные ливинета

Задача:

1. В форму множественного ввода вбивается список сайтов

2. Отправляется запрос

3. Выводится таблица (лучше всего Excel):

- строки - те самые сайты

- столбцы - данные ливинета из плагина, а именно:

- Охват аудитории

- Ядро аудитории

- Доля поискового траффика

- муж

- жен

- Посетители за месяц

- Просмотры за месяц

- Посетители за неделю

- Просмотры за неделю

- Посетители за сутки

- Просмотры за сутки

13 лет назад
andreev-au
Алексей 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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