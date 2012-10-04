Верстка дизайна турагентства и привязка к UMI.CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки86 просмотров

Необходимо привязать дизайн (возможен шаблон) тур агентства к UMI.CMS.

Предпочтения тем, кто работал с данной CMS

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13 лет назад
ronkos
35 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров