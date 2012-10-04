Сделать функционал (движок) сайта по аналогу

Добрый день, Уважаемые фрилансеры!

Есть сайт: www.maxioma-stroy.ru надо повторить его функционал. Предложить движок или самостоятельно написать на фреймворке.

Дизайн уже рисуют, сейчас интересует программная часть функционал.

Проект состоит из двух этапах на первом копирование, с небольшими изменениями. Постепенное добавления нашего функционала. Интеграция с 1С, добавление зарегистрированных пользователей с определенными ролями. Формирование и загрузка товаров на Яндекс.Маркет. Реализация функционала бродажа и формирование "наборов" стройматериалов. Осуществление рассылки в зависимости от параметров зарегистрированного пользователя. и т.д. но, это на втором этапе и функционал будет добавляться постепенно.

Теперь вопросы:

1. На каком движке или каким образом готовы реализовать функционал?

2. Ориентировочная цена первого этапа?