Граббер для DLE

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок174 просмотра

Парсер-граббер для сайта каталога-мобильных игр.

Всё в прикрепленном файле.

С вас цены и сроки.

DLE
13 лет назад
Ekulin
Егор 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров