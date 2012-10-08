Требуются услуги программиста со знанием популярных движков (Joomla, Drupal и т.д.). Оплата сдельная по проектная. Требования: профессионализм, присутствие на связи в рабочее время, соблюдение сроков. В ответах указывайте icq или ...
Граббер для DLE
Парсер-граббер для сайта каталога-мобильных игр.
Всё в прикрепленном файле.
С вас цены и сроки.
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