Нужен простейший скрипт онлайн-консультант, чат. Без всплывающий окон, на одной форме. Можно найти готовый и переделать. Разговор ведётся один-на-один. Операторов может быть несколько. У одного оператора одновременно может быть ...
Поправить парсер
Нужно поправить парсер разбора XML. Немного изменился сам XML и парсер перестал грузить данные в БД osComerce.
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