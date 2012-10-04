Поправить парсер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок160 просмотров

Нужно поправить парсер разбора XML. Немного изменился сам XML и парсер перестал грузить данные в БД osComerce.

13 лет назад
dhtml
53 года
19 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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