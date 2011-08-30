Поправить верстку в IE, срочно

Всем добрый вечер!

Нужно срочно поправить верстку на сайте, чтобы выглядел в IE точно так же, как и в остальных браузерах (Firefox, Safari последних версий). Сайт: wto-center . ru (двиг - джумла 1.5).

Профи, пожалуйста, выручайте! :)

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