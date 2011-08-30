Картинка-хостинг

Бюджет проекта: 10000 руб. + премии

Все детали можно узнать по этим контактам:

E-mail: [email protected]

Skype: thefrankmib

ICQ: 498890

Желательно обращение через скайп.

Требования к проекту:

Загрузка:

- Быстрый выбор между

- Мультизагрузкой - http://www.uploadify.com/demos/ - custom demo. Пример использования http://chevereto.com/2.0/ .

- Input, но желательно с возможностью выбора нескольких файлов на один input или добавления нескольких инпутов, как у fastpic.ru (нажмите "Выбрать файлы" и выделите несколько).

- Загрузка по нескольким ссылкам на картинку как у fastpic.ru. Далее желательно рассширить загрузку по ссылке подтверждением заливаемых файлов (чтобы не засорять жёсткий диск), их индивидуальным редактированием, граббом картинок с указанных страниц (например, скриншотов на кинопоиске).

- Желательна поддержка форматов jpeg/jpg, png, gif - причём без проблем с фоном (он должен быть прозрачным, у превью белым).

Настройки:

- Превью - создание всегда, определённых размеров (по умолчанию 200px). Возможность менять параметр как у fastpic.

- Пропорциональный (важно) ресайзер.

- Поворот изображения на указанное кол-во градусов или по шаблоным параметрам как у fastpic.ru.

- Далее, возможность внедрения необязательных опций.

Вывод изображения-(ий) после загрузки: аля фастпик. Т.е. список ссылок на все изображения (в bbcode, html) и каждая картинка по отдельности с таким же выводом ссылок.

Ссылки на картинки и изменение названий загружаемых файлов (после загрузки):

По возрастанию, первой загрузке присваивается - 1, второй - 2 и т.д..

картинка: http://домен/12345.png/jpg

превью: http://домен/m/12345.png/jpg

страница (с рекламой и ссылками): http://домен/view.html?img=12345 (можно отдавать статичный html и скриптом подправлять ссылки к картинкам, либо сразу php) или http://домен/12345 (вообще без расширения если htaccess - было бы отлично)

Сохранение информации о загруженных изображениях гостем на неделю и вывод на отдельной странице с возможностью удаления/редактирования загруженных изображений.

Для зарегистрированных пользователей.

- Предложение о переносе изображений загруженных через гостя на аккаунт после каждого входа (если в куках есть параметры на изображения).

- Манипуляции с загруженными изображениями: изменение всех возможных параметров.

- Регистрация: Редактирования аккаунта (e-mail, пароль, аватар), восстановление пароля.

- Возможность заработка на изображениях

- Встраивание своей рекламы (указание ID/name в определённых системах который мы будем подставлять) (таких 4 блока)

к примеру,

- либо оплата за просмотры изображения (страницы с изображением), выводом их кол-ва.

- нажатие на кнопку выплата в профиле (вывод ошибки, если сумма не достигла определённого значения (к примеру, 100р.)), после которой вся текущая статистика просмотров переводится на отдельную страницу с историей выплат ( дата, назначение (яндекс, веб-мани, киви), сумма, пометкой выплачен/в ожидание выплаты).

- администратирование аккаунтов, с включённой системой выплат

- вывод всех аккаунтов ожидающих выплаты