Я использую вот такую штуку для вывода фотографий (http://tympanus.net/codrops/2011/08/30/automatic-image-montage/). Проблема заключается в том, что если одна из картинок не загружается, то не отображаются все остальные. Нужно сделать так, чтоб вместо неудачно загруженной фотографии вставлялась заглушка.
Картинка-хостинг
Бюджет проекта: 10000 руб. + премии
Все детали можно узнать по этим контактам:
E-mail: [email protected]
Skype: thefrankmib
ICQ: 498890
Желательно обращение через скайп.
Требования к проекту:
Загрузка:
- Быстрый выбор между
- Мультизагрузкой - http://www.uploadify.com/demos/ - custom demo. Пример использования http://chevereto.com/2.0/ .
- Input, но желательно с возможностью выбора нескольких файлов на один input или добавления нескольких инпутов, как у fastpic.ru (нажмите "Выбрать файлы" и выделите несколько).
- Загрузка по нескольким ссылкам на картинку как у fastpic.ru. Далее желательно рассширить загрузку по ссылке подтверждением заливаемых файлов (чтобы не засорять жёсткий диск), их индивидуальным редактированием, граббом картинок с указанных страниц (например, скриншотов на кинопоиске).
- Желательна поддержка форматов jpeg/jpg, png, gif - причём без проблем с фоном (он должен быть прозрачным, у превью белым).
Настройки:
- Превью - создание всегда, определённых размеров (по умолчанию 200px). Возможность менять параметр как у fastpic.
- Пропорциональный (важно) ресайзер.
- Поворот изображения на указанное кол-во градусов или по шаблоным параметрам как у fastpic.ru.
- Далее, возможность внедрения необязательных опций.
Вывод изображения-(ий) после загрузки: аля фастпик. Т.е. список ссылок на все изображения (в bbcode, html) и каждая картинка по отдельности с таким же выводом ссылок.
Ссылки на картинки и изменение названий загружаемых файлов (после загрузки):
По возрастанию, первой загрузке присваивается - 1, второй - 2 и т.д..
картинка: http://домен/12345.png/jpg
превью: http://домен/m/12345.png/jpg
страница (с рекламой и ссылками): http://домен/view.html?img=12345 (можно отдавать статичный html и скриптом подправлять ссылки к картинкам, либо сразу php) или http://домен/12345 (вообще без расширения если htaccess - было бы отлично)
Сохранение информации о загруженных изображениях гостем на неделю и вывод на отдельной странице с возможностью удаления/редактирования загруженных изображений.
Для зарегистрированных пользователей.
- Предложение о переносе изображений загруженных через гостя на аккаунт после каждого входа (если в куках есть параметры на изображения).
- Манипуляции с загруженными изображениями: изменение всех возможных параметров.
- Регистрация: Редактирования аккаунта (e-mail, пароль, аватар), восстановление пароля.
- Возможность заработка на изображениях
- Встраивание своей рекламы (указание ID/name в определённых системах который мы будем подставлять) (таких 4 блока)
к примеру,
- либо оплата за просмотры изображения (страницы с изображением), выводом их кол-ва.
- нажатие на кнопку выплата в профиле (вывод ошибки, если сумма не достигла определённого значения (к примеру, 100р.)), после которой вся текущая статистика просмотров переводится на отдельную страницу с историей выплат ( дата, назначение (яндекс, веб-мани, киви), сумма, пометкой выплачен/в ожидание выплаты).
- администратирование аккаунтов, с включённой системой выплат
- вывод всех аккаунтов ожидающих выплаты
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