Проверка на наличие фотографии [JS]

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки145 просмотров

Я использую вот такую штуку для вывода фотографий (http://tympanus.net/codrops/2011/08/30/automatic-image-montage/). Проблема заключается в том, что если одна из картинок не загружается, то не отображаются все остальные. Нужно сделать так, чтоб вместо неудачно загруженной фотографии вставлялась заглушка.

JavaScript
13 лет назад
Nozik
33 года
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

Ap6y3
36 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$30
1 день
Отличный исполнитель, поставленная задача была решена в кратчайшие сроки, за разумную цену.
Екатерина сама видела решение проблемы, а я всего лишь помог с этим справиться. Обожаю таких заказчиков :)

Заявки фрилансеров

Ap6y3
36 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад