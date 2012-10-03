Проверка на наличие фотографии [JS]

Нужен парсер с кинопоиска, в принципе он уже есть (всем известный http://webwel.ru/dle/dle_moduli/1527-pkinopoisk-1814-parser-dannyh-s-sayta-kinopoiskru.html ) и у меня работает! Но, нужно написать новый или же доработать его, так, чтобы парсило еще и актеров, пример можно ...