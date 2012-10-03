Ищу грамотного Yii, Kohona, Simfony программиста со знанием jQuery. Студии просьба не беспокоить. Приветствуется опыт разработки высоконагруженных проектов.
Umi.cms xslt ajax
Необходимо на уже работающем сайте (umi xslt) сделать вызов формы обратной связи и уведомление об успешной оправке сообщения в модальном окне. Так же необходимо во всплывающем окне выводить некую информацию, которая находится в дополнительном поле на разных страницах каталога, с помощью аякса. Стоимость, сроки?
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $2500Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день, уважаемые фри-лансеры! Очень нуждаюсь в универсальном программисте, больше всего проектов попадается на joomla, drupal, и bitrix. Обеспечим Вам постоянную занятость, оплата за каждый проект, проекты поначалу небольшие, потом переведем на ...Закрыт13 лет назад
- $500
Нужен программист для доработки сайта доски объявлений, работающего на Elite-Board (http://illusionweb.ru/) Нужно сделать: 1. Возможность регистрации через соцсети 2. Возможность продления объявлений пользователями через функцию "Личный кабинет/Редактировать объявление", позже нужны будут ...Закрыт13 лет назад
У нас интернет магазин, работающий на движке. предоставленном компанией Мегагрупп. Нужно подключить Робокассу (настроить техническое взаимодействие сайта с Робокассой)Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется сделать парсинг ключевых слов и их позиций в поисковых системах из http://seopult.ru/ Вход парсинга в систему должен быть автоматический, по гостевому доступу, типа: http://seopult.ru/ логин 3899111@seopult пароль 12345678 ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужен скрипт, который будет автоматически публиковать картинки из нужного блога tumblr в паблик ВКонтакте. Суть работы следующая. В настройках скрипта прописываю паблик, блог и прочие вещи. При первом запуске скрипт выкачивает, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Необходим программист, для разработки программы совместимости знак зодиака. Гороскоп совместимости.Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
Всем привет. Нужно натянуть сайт для фирмы занимающейся отделкой балконов. Верстка имеется. Оплата поэтапно или по факту. Жду ваших откликов:) Подробности кандидатамВеб-программирование11 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужен скрипт показа рекламы по Стране/Региону/Области/ГородуЗакрыт13 лет назад
Требуется настроить svn на сервере(debian), чтобы в консаольно режиме можно было обновлять хранилище и т..д Необходимо объяснить базовый уровень работы. Опыт работы с svn объязателен.Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад