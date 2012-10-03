Umi.cms xslt ajax

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Необходимо на уже работающем сайте (umi xslt) сделать вызов формы обратной связи и уведомление об успешной оправке сообщения в модальном окне. Так же необходимо во всплывающем окне выводить некую информацию, которая находится в дополнительном поле на разных страницах каталога, с помощью аякса. Стоимость, сроки?

AJAX
13 лет назад
gorefest
Михаил 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров