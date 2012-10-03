Подключение робокассы к интернет-магазину

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок142 просмотра

У нас интернет магазин, работающий на движке. предоставленном компанией Мегагрупп. Нужно подключить Робокассу (настроить техническое взаимодействие сайта с Робокассой)

13 лет назад
corlaw
47 лет
16 лет в сервисе
Была
6 дней назад

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Нет заявок фрилансеров