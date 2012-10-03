Ищу грамотного Yii, Kohona, Simfony программиста со знанием jQuery. Студии просьба не беспокоить. Приветствуется опыт разработки высоконагруженных проектов.
Подключение робокассы к интернет-магазину
У нас интернет магазин, работающий на движке. предоставленном компанией Мегагрупп. Нужно подключить Робокассу (настроить техническое взаимодействие сайта с Робокассой)
Заявки фрилансеров
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