В функционирующий форум будущих жителей строящегося жилого комплекса необходимо создать скрипт шахматки на которой жители дома (участники форума) cмогут визуально отметить свою квартиру! Форум на движке mybb
Система голосования на сайте
Проект разработан около 5 лет назад.
Язык программирования: PHP
Программное обеспечение (движок) сайта: XOOPS 2.4.4
Задание проекта во вложении.
Прошу обратить внимание на сжатые сроки выполнения. До 20 Октября 2012 г.
Ваши предложения, вопросы пишите на почту ...
Спасибо за внимание.
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