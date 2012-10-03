Создать интерактивный интерфейс для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок124 просмотра

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Возникла необходимость в создании интерактивного интерфейса для сайта. С анимацией и прочими мелочами. Пример чего-то похожего: http://www.kvartal-avia.com.ua/ . Нам необходим более качественная реализация и + анимация. От исполнителей ждем опыта похожих работ, положительных отзывов, совестного исполнения. С исполнителем свяжемся для уточнения деталей.

13 лет назад
KAICHI
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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