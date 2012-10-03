Новости с календарем

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Закрыт1 заявка91 просмотр

Здравствуйте. Есть сайт на Джумле. Есть новости и календарь - нужно сделать чтобы все работало. + еще пару мелких правок.

Joomla
13 лет назад
perfectum
Илья 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
6 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров