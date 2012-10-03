Необходимо натянуть на Joomla шаблон HTML и сделать некоторые изменения. Помочь составить ТЗ для этих работ. Дальше если устроим друг друга возможно сотрудничество, готовы отдать на абонентское обслуживание ряд сайтов на Joomla. Так же будут создаваться новые проекты, все на Joomla. С вашей стороны своевременное-профессиональное выполнение поставленных задач, с нашей своевременная оплата. ТОЛЬКО ФРИЛАНСЕРЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ НА САЙТЕ НЕ МЕНЕЕ 6 МЕСЯЦЕВ!!!

Skype: m2470377

ICQ: 2353111