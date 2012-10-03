Ищу толкового программиста на PHP Yii framework, 100% занятость. на удаленку. Умение разбираться в чужом коде. Работа в команде с несколькими разработчиками (тоже удаленщики). Пул задач – в основном интеграции с другими системами (описание API ...
Натянуть на Joomla шаблон
Необходимо натянуть на Joomla шаблон HTML и сделать некоторые изменения. Помочь составить ТЗ для этих работ. Дальше если устроим друг друга возможно сотрудничество, готовы отдать на абонентское обслуживание ряд сайтов на Joomla. Так же будут создаваться новые проекты, все на Joomla. С вашей стороны своевременное-профессиональное выполнение поставленных задач, с нашей своевременная оплата. ТОЛЬКО ФРИЛАНСЕРЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ НА САЙТЕ НЕ МЕНЕЕ 6 МЕСЯЦЕВ!!!
Skype: m2470377
ICQ: 2353111
Заявки фрилансеров
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