Ищу толкового программиста на PHP Yii framework, 100% занятость. на удаленку. Умение разбираться в чужом коде. Работа в команде с несколькими разработчиками (тоже удаленщики). Пул задач – в основном интеграции с другими системами (описание API ...
Вывод контактов по карте мира + фильтр для Joomla
Для Joomla 2.5 без использования flash требуется сделать:
1. Карту мира с контактами: выбор страны -> выбор региона -> выбор области -> вывод контактной информации (название, адрес, схема проезда)
2. Ниже карты соответствующий тройной фильтр: выбор страны -> выбор региона -> выбор области -> вывод контактной информации (название, адрес и т.д.)
3. Возможность в будущем добавить города
Всего должны быть активны 7 стран
Пример того, что хотим видеть во вложении, также можно посмотреть здесь: http://www.legrand.com/EN/world-presence_12501.html#null
Исполнитель должен быть готов к многочисленным мелким правкам и дополнениям.
Выбранный исполнитель
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