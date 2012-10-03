Вывод контактов по карте мира + фильтр для Joomla

Для Joomla 2.5 без использования flash требуется сделать:

1. Карту мира с контактами: выбор страны -> выбор региона -> выбор области -> вывод контактной информации (название, адрес, схема проезда)

2. Ниже карты соответствующий тройной фильтр: выбор страны -> выбор региона -> выбор области -> вывод контактной информации (название, адрес и т.д.)

3. Возможность в будущем добавить города

Всего должны быть активны 7 стран

Пример того, что хотим видеть во вложении, также можно посмотреть здесь: http://www.legrand.com/EN/world-presence_12501.html#null

Исполнитель должен быть готов к многочисленным мелким правкам и дополнениям.