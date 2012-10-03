Вывод контактов по карте мира + фильтр для Joomla

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Закрыт2 заявки132 просмотра

Для Joomla 2.5 без использования flash требуется сделать:

1. Карту мира с контактами: выбор страны -> выбор региона -> выбор области -> вывод контактной информации (название, адрес, схема проезда)

2. Ниже карты соответствующий тройной фильтр: выбор страны -> выбор региона -> выбор области -> вывод контактной информации (название, адрес и т.д.)

3. Возможность в будущем добавить города

Всего должны быть активны 7 стран

Пример того, что хотим видеть во вложении, также можно посмотреть здесь: http://www.legrand.com/EN/world-presence_12501.html#null

Исполнитель должен быть готов к многочисленным мелким правкам и дополнениям.

HTMLJoomla
13 лет назад
Mixal85
Михаил 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Powerslave
Артём 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва(-2)
13 лет назад
$75
2 дня
Мошенник. Такая же ситуация: взял предоплату и пропал. Хотя проверял по другому сайту и отзывы и контактные данные, все сходилось (((

Заявки фрилансеров

Powerslave
Артём 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва(-2)
13 лет назад