Парочка доработок в магазине joomla и virtuemart2

Нужно:

1) В шаблон категории где отображаются товары вывести иконку наличия товара на складе. Тоесть если товара нет – то одна иконка. А если есть – то другая

2) Нужно сделать чтобы на странице со списком категорий чуть ниже каждой категории отображался список вложенных подкатегорий.

Тоесть примерно так:

Категория 1

|_подкатегория

|_подкатегория 2

|_ подкатегория 3

Вложенность выводимых категорий - 1 уровень

Пишите примерные цены и сроки