Парочка доработок в магазине joomla и virtuemart2

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки117 просмотров

Нужно:

1) В шаблон категории где отображаются товары вывести иконку наличия товара на складе. Тоесть если товара нет – то одна иконка. А если есть – то другая

2) Нужно сделать чтобы на странице со списком категорий чуть ниже каждой категории отображался список вложенных подкатегорий.

Тоесть примерно так:

Категория 1

|_подкатегория

|_подкатегория 2

|_ подкатегория 3

Вложенность выводимых категорий - 1 уровень

Пишите примерные цены и сроки

Joomla
13 лет назад
AndryTr
Андрей 
41 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

design4web
Михаил 
42 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$50
5 дней

Заявки фрилансеров

design4web
Михаил 
42 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад