Лидер-программист в стартап (удаленно, фуллтайм)

Я ищу лидер-программиста и партнера в одном лице, в проект Petwork.ru.

Petwork.ru - это веб- и мобильный сервис для любителей домашних животных, помогающий им легко завести животное и обеспечить лучшее качество жизни своему питомцу.

Мы уже прошли некоторый путь и понимаем, в какую сторону развиваться дальше. Не хватает только программиста, который поможет реализовать задуманное.

Идеальный для Petwork.ru программист имеет следующий опыт и компетенции:

1. Отличное знание PHP5, принципов ООП и MySQL, и опыт работы с ним не менее 3-х лет.

2. Разработка высоконагруженных сайтов.

3. Техническое проектирование.

4. Опыт в построении и структурировании БД.

5. Работы с системами контроля версий.

Как большой плюс для нас станет:

1. Опыт front-end разработки (HTML5, AJAX, JQuery).

2. Опыт руководства разработкой в качестве лидер-программиста.

3. Любовь к коду и домашним животным :-)

Условия:

1. Интересные задачи и рыночная зарплата.

2. Опционная программа.

3. Удаленная фуллтайм работа.