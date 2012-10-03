Требуется для WP 1) Форма заказа чтобы отправлялась на несколько e-mail (все сверстано, только программинг) 2) Во всплывающем окне настроить форму подписки. 3) Добавить некоторые элементы на странице заказа. ...
Лидер-программист в стартап (удаленно, фуллтайм)
Я ищу лидер-программиста и партнера в одном лице, в проект Petwork.ru.
Petwork.ru - это веб- и мобильный сервис для любителей домашних животных, помогающий им легко завести животное и обеспечить лучшее качество жизни своему питомцу.
Мы уже прошли некоторый путь и понимаем, в какую сторону развиваться дальше. Не хватает только программиста, который поможет реализовать задуманное.
Идеальный для Petwork.ru программист имеет следующий опыт и компетенции:
1. Отличное знание PHP5, принципов ООП и MySQL, и опыт работы с ним не менее 3-х лет.
2. Разработка высоконагруженных сайтов.
3. Техническое проектирование.
4. Опыт в построении и структурировании БД.
5. Работы с системами контроля версий.
Как большой плюс для нас станет:
1. Опыт front-end разработки (HTML5, AJAX, JQuery).
2. Опыт руководства разработкой в качестве лидер-программиста.
3. Любовь к коду и домашним животным :-)
Условия:
1. Интересные задачи и рыночная зарплата.
2. Опционная программа.
3. Удаленная фуллтайм работа.
Заявки фрилансеров
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