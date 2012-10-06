Нужно разработать компонент каталога файлов. Требования простые: 1. Категории для файлов, управление из админки. Виды для категории, для отдельного файла. 2. Файлы в категории может добавлять админ или зарегистрированные пользователи (это ...
Установка кнопок соц. сетей и их верстка
На сайт необходимо установить кнопки соц. сетей:
- vk
-google+
-livejournal
Все кнопки, кроме ЖЖ, должны быть виджетами самих сайтов, не плагинами, с горизонтальными счетчиками. Кнопки необходиом поставить лишь на некоторые записи, а именно где есть видеозаписи, пример такой странички - http://fine-moments.ru/artemov-9
Также необходимо немного сдвинуть нижние картинки-превью видео на середину. Всё в итоге должно примерно выглядеть как на прикрепленном макете (о том, что некоторые кнопки плохо "липнут" в курсе). Оценить объем не могу, поэтому пишите за сколько возьметесь и какие нюансы могут быть. Спасибо!
Выбранный исполнитель
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