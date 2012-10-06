Установка кнопок соц. сетей и их верстка

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Завершен3 заявки145 просмотров

На сайт необходимо установить кнопки соц. сетей:

- vk

-facebook

-twitter

-google+

-livejournal

Все кнопки, кроме ЖЖ, должны быть виджетами самих сайтов, не плагинами, с горизонтальными счетчиками. Кнопки необходиом поставить лишь на некоторые записи, а именно где есть видеозаписи, пример такой странички - http://fine-moments.ru/artemov-9

Также необходимо немного сдвинуть нижние картинки-превью видео на середину. Всё в итоге должно примерно выглядеть как на прикрепленном макете (о том, что некоторые кнопки плохо "липнут" в курсе). Оценить объем не могу, поэтому пишите за сколько возьметесь и какие нюансы могут быть. Спасибо!

13 лет назад
ikler
36 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

var_bin
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$50
1 день
Было приятно работать с Виталием, всё сделал в срок, и всё именно так, как и хотел и указывал в макете. В общении адекватный и приятный. Будем работать дальше.

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var_bin
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад