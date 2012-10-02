Требуется устранение ошибки после установки компонента для "JomSocial" CMS Joomla. Не могу добавить фото в категорию компонента «Photo Battle for Jomsocial 1.0.0» http://rghost.ru/39638553 CMS Joomla при добавлении пишет "There are not enough photos in ...
Модернизация готового скрипта автогенерации сайтов
Ест некий скрипт (php), который на сервере генерирует сайт по заданным параметрам.
Требуется модернизация этого скрипта и "заточка" его под определённые требования. Нужно в тонкостях разобраться в алгоритме работы того что есть + дополнить то что нужно.
70 процентов необходимого функционала скрипт выполняет. Нужно модернизировать. Требуется человек который очень хорошо ориентируется в php и сможет быстро вникнуть и выполнить работу.
Скрипт предоставлю только после беседы со мной в ICQ и предварительной оценки ваших возможностей.
Обсудим детали и объясню тонкости.
Прошу связываться со мной только тех, кто уверен в своих возможностях и силах.
Это софт не для секретарш. Поэтому нужно разбираться в деталях.
ICQ в моих контактах
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