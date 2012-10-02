Модернизация готового скрипта автогенерации сайтов

Ест некий скрипт (php), который на сервере генерирует сайт по заданным параметрам.

Требуется модернизация этого скрипта и "заточка" его под определённые требования. Нужно в тонкостях разобраться в алгоритме работы того что есть + дополнить то что нужно.

70 процентов необходимого функционала скрипт выполняет. Нужно модернизировать. Требуется человек который очень хорошо ориентируется в php и сможет быстро вникнуть и выполнить работу.

Скрипт предоставлю только после беседы со мной в ICQ и предварительной оценки ваших возможностей.

Обсудим детали и объясню тонкости.

Прошу связываться со мной только тех, кто уверен в своих возможностях и силах.

Это софт не для секретарш. Поэтому нужно разбираться в деталях.

ICQ в моих контактах