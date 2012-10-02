Модернизация готового скрипта автогенерации сайтов

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки127 просмотров

Ест некий скрипт (php), который на сервере генерирует сайт по заданным параметрам.

Требуется модернизация этого скрипта и "заточка" его под определённые требования. Нужно в тонкостях разобраться в алгоритме работы того что есть + дополнить то что нужно.

70 процентов необходимого функционала скрипт выполняет. Нужно модернизировать. Требуется человек который очень хорошо ориентируется в php и сможет быстро вникнуть и выполнить работу.

Скрипт предоставлю только после беседы со мной в ICQ и предварительной оценки ваших возможностей.

Обсудим детали и объясню тонкости.

Прошу связываться со мной только тех, кто уверен в своих возможностях и силах.

Это софт не для секретарш. Поэтому нужно разбираться в деталях.

ICQ в моих контактах

PHP
13 лет назад
glukoza
Денис 
52 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
50 отзывов(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров