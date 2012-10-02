Уважаемые друзья. В начинающую веб-студию требуется web-программист для работы над существующими и будущими проектами. Требования к кандидату: - Уверенное знание PHP, MySQL, HTML; - Знание одной или ...
Расширение фунций сайта
Что требуется:
Сайт www.sdaem.by Движок - Joomla
1. Для примера от этого профиля (Логин: sdaem Пароль: sdaem) добавлены коттеджи. При нажатии кнопки Добавить появляется небольшое окно в котором пользователь добавляет информацию об объекте. Небольшое окно неудобно и, в связи с этим, хочется переделать добавление объекта на всю страницу с прокруткой вниз.
2. Установить другой загрузчик фото для одновременного добавления сразу нескольких фотографий и выделения главной (написать подсказку: для добавления сразу нескольких фото нажмите CTRL …)
3. При добавлении пользователем объекта хотелось бы реализовать карту с подсказками улиц, номеров домов и авто выделения маркером конечного адреса. Пример: сайт hata.by логин [email protected] пароль 6214833
4. Продублировать с левой стороны меню сайта:
- Главная
Краткосрочная аренда:
- Квартиры на сутки
- Коттеджи, усадьбы, дома на сутки
- Сауны, бани
- Авто напрокат
Долгосрочная аренда:
- Квартиры в Минске
5. Добавить раздел Квартиры (длительная аренда)
6. И, самое главное: создание личного кабинета пользователя, для того чтобы пользователь мог сам управлять своими объектами, напр., с помощью кнопки «Поднять», и они перемещались на первое место в каталоге сайта. Необходимо реализовать автоматическое поднятие объявлений, т.е. пользователь задает интервал времени и объявление автоматически срабатывает, а у него списываются денежные средства. Деньги на счет пользователя зачислять буду самостоятельно, т.е. связь с платежными системами не требуется.
7. Первые десять позиций списка предложений надо сделать «Gold», т.е. чтобы они были постоянно на одном месте. Так как на странице сейчас отображается на данный момент 10 квартир необходимо увеличить их количество до 30-40.
8. Также хочется реализовать выделение объектов рамками или другим цветом, для того чтобы оно стало заметней. Это тоже все должен делать сам пользователь со ссвоими объектами.
9. Добавить позиции для размещения рекламы по правой и левой сторонам сайта
10. При Ошибке 404, чтоб выскакивало продублированное меню сайта, а также
Забыли пароль?
Изменить профиль
Просьба сразу называть сроки и цену. Можно попробовать разбить всю работу на этапы.
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