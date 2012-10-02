Нужен программист по UMI-cms в Москве

Здравствуйте!

На удаленную работу нужен программист в Москве. БОльшая часть работы будет выполняться удаленно, но нужно будет периодически приезжать в офис (Москва, метро Преображенская площадь, 1ый Зборовский переулок д. 3)

Суть работы заключается в переносе сайтов с Битрикса на UMI. Сайтов довольно много. Над этой задачей уже трудится один специалист по UMI, так что непонятных моментов нет, нужно только ускорить выполнение объема работы.

Требования:

- хорошее знание php, MySQL

- опыт работы с UMI cms

Условия:

- оплата ежемесячно наличными на руки

- размер оплаты: 50000 – 80000 рублей в месяц по результатам собеседования.

Если вас заинтересовало данное предложение просьба отписаться в комментариях к объявлению. В случае положительного рассмотрения вашего профиля (где будут приниматься во внимание портфолио, опыт работы, отзывы и пр.) я вам отправлю предложение пройти собеседование (Москва, метро Преображенская площадь, 1ый Зборовский переулок д. 3)

Спасибо