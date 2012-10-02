Доработка псевдо торрент-трекера

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка118 просмотров

Нужен программист для доработки торррент-трекера фильмов, реализованного на DLE.

Тз и ссылка индивидуально

Нацеливаемся на длительное сотрудничество.

DLE
13 лет назад
shtaki
41 год
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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