Скрипт, формирующий xml файл

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок177 просмотров

Требуется создать скрипт, кот. формирует два xml файла (разные шаблоны), данные берутся из базы данных Запуск по кнопке с админки (надо встроить). Интересует цена и сроки.

Инструкция по xml файла 1 - http://kuponator.ru/xmlformat.html

Для 2-го - будет позже. (примерно то же что и в первом)

Интересуют цена и сроки.

13 лет назад
orlo
44 года
19 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

star_
39 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$35
1 день
Взял заказ и пропал. На сообщения не отвечает, на связь не выходит, хотя, судя по отзывам присутствует на бирже. Просрочил из-за этого исполнителя сдачу работы заказчику.

Заявки фрилансеров

star_
39 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад

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