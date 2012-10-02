Скрипт, формирующий xml файл

Требуется создать скрипт, кот. формирует два xml файла (разные шаблоны), данные берутся из базы данных Запуск по кнопке с админки (надо встроить). Интересует цена и сроки.

Инструкция по xml файла 1 - http://kuponator.ru/xmlformat.html

Для 2-го - будет позже. (примерно то же что и в первом)

Интересуют цена и сроки.