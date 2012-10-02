Разработка интернет-магазина

Нужны разработчики для интернет-магазина, по функционалу - уровень http://www.lamoda.ru/, http://www.wildberries.ru/ и т.д. - с возможностями различной фильтрации по брендам, видам товара, ценам и т.д.

ТЗ, прототип и дизайн предоставим.

Высокие требования к качеству верстки и работе модулей.

Предпочтения разработчикам из Петербурга - возможно, нужны будут личные встречи для обсуждения ТЗ.

Ждем предложения с указанием сроков, уровня цен и предполагаемому движку.