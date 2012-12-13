Нужны опытные РНР-программисты

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Закрыт1 заявка206 просмотров

На новые проекты нужны РНР программисты. Работа во Львове, Украина.

Детальние по требования и описание проектов по ссылкам ниже:

PHP Developer (PDM)

http://www.intellias.com/careers/php-developer-pdm/

Senior PHP Developer (SPM)

http://www.intellias.com/careers/senior-php-developer-spm/

PHP Project Lead (PLM)

http://www.intellias.com/careers/php-project-lead-plm/

Оказываем содействие при перезде из других городов.

Дополнительная информация по Skype: yuriy.ratinskiy

Резюме можно прислать на e-mail: yratinskiy [at] intellias [dot] com

PHP
12 лет назад
UKRecruter
Юрий 
55 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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