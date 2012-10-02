Ищу профессионального python/ django программиста

$10000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка334 просмотра

Ищу в команду профессионального python программиста в уже созданный проект по онлайн нагрузочному тестированию типа loadimpact. Знание python, django, celery, rabbitmq, postgesql на высоком уровне – ОБЯЗАТЕЛЬНО. Желательно, знание bootstrap, siege. Портфолио работ – обязательно.

Cтоимость часа разработки – не выше 20$

Проект долгосрочный. Работа удаленная.

BootstrapDjangoPython
13 лет назад
svirchoff
Олег 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Перевод сайта на Wordpress и верстка

    Здравствуйте. Сайт http://www.himtrade.com.ua/ - необходимо перевести на Wordpress, с переносом всей информации. Он работает на самописном движке с использование шаблонизатора FastTemplate, а админка на Smarty. Для него готов новый ...

    WordPress
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт-каталог с ювелирными изделиями

    $500

    Добрый день! Ищу исполнителя для нового сайта-каталога. Нужно сделать сайт с удобной для пользователя кмс – есть дизайн в psd, домен, хостинг, осталось сверстать, и разместить на cms joomla, например, ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Добавить CSS стили к таблице на JQuery

    Необходимо сделать возможным стилизацию ячеек, которые генерятся на JQuery. 1. Покрасить фон колонки спецпредложения желтым 2. Сделать возможным изменение стиля текста 3. В перспективе нужно будет ...

    CSSjQuery
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка сайта

    Здравствуйте. Ищу разработчика сайта на MODx . Дизайн в принципе не нужен фактически нужна только верстка и программирование так как практически все уже продумали..ну может доработать или внести рекомендации для юзабильности сайта. Сайт примерно такой ...

    MODX
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Работа на Joomla.

    $50

    1. разместить следующий текст в атрибуте alt 2. сделать ссылку в футере 3. сделать сылку в блоке новостей а все новости 4. редактирование страницы новости (добавление картинки и убрать дату) 5. ...

    Joomla
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Mp3 player (JS)

    samara-night.ru/paprika В левом нижнем углу плеер, он так сделан, что mp3 играет только в IE, а для других браузеров используется WAV, что неприемлемо. Нужно адаптировать с этим дизайном какой-нибудь нормальный ...

    JavaScript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Проблема с обработкой 404 ошибки, alt для img

    Задача следующая: Наш сайт http://partner-pechati.ru/ Проблемы с обработкой 404 ошибки Например: при вводе несуществующего адреса http://partner-pechati.ru/pechati/Novaya-pechatddd , перенаправляет на главную страницу 301 редиректом. Нужно, чтобы на такие запросы выдавалась 404 ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад