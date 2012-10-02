Здравствуйте. Ищу разработчика сайта на MODx . Дизайн в принципе не нужен фактически нужна только верстка и программирование так как практически все уже продумали..ну может доработать или внести рекомендации для юзабильности сайта. Сайт примерно такой ...
Добавить CSS стили к таблице на JQuery
Необходимо сделать возможным стилизацию ячеек, которые генерятся на JQuery.
1. Покрасить фон колонки спецпредложения желтым
2. Сделать возможным изменение стиля текста
3. В перспективе нужно будет добавить кнопку предварительного заказа
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