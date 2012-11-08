Нужен спец. по api популярных соц сетей На сайт, на котором только зарегистрированные пользователи могут голосовать, нужно добавить возможность голоса через соц. сети для не авторизованных пользователей. Сайт на друпале и есть программер, который ...
Сверстать и поставить на CMS простой магазин.
Макеты есть, сайт простой. Нужна CMS нормальноя и не сложная, чтобы было просто в ней работать и товары заполнять и вносить прочие корректировки в сайт. Макеты во вложении. И еще важный момент, чтобы CMS была заточена нормально под будущее CEO.
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