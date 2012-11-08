Сверстать и поставить на CMS простой магазин.

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок214 просмотров

Макеты есть, сайт простой. Нужна CMS нормальноя и не сложная, чтобы было просто в ней работать и товары заполнять и вносить прочие корректировки в сайт. Макеты во вложении. И еще важный момент, чтобы CMS была заточена нормально под будущее CEO.

13 лет назад
Woltik
38 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

skalp2012
40 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$200
5 дней
Александр все сделал на отлично! Никаких претензий по его работе нет!
Алексей предоставил грамотное ТЗ, а также выплатил достойный гонорар. В общении - вежлив. Очень понравилось работать с таким заказчиком. Буду рад и дальнейшим совместным проектам.

Заявки фрилансеров

skalp2012
40 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад

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