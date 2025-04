Изменения на сайте платежного процессора

Сайт использует скрипт ewallet (аналогичные системы - neteller.com и moneybookers.com).

Адрес сайта v-money.net

Изменения в регистрации:

Пользователи уровня Merchant должны будут автоматически размещаться в системе. После регистрации им должна отсылаться форма для заполнения, will be automatically placed on hold and sent an application form, список необходимых документов для верификации. Управление будет производиться вручную со стороны админа.

Изменения в кабинете пользователя уровня Consumer

1. добавить опцию для добавления денежных средств в систему с кредитной карты, банковского счета и напрямую переводом

2 добавить опцию для данного уровня уровня для сохранения деталей кредитной карты, банковского аккаунта для их дальнейшего использования в транзакциях

3. добавить опцию для загрузки документов для верификации аккаунта.

4. добавить функцию вывода денег из системы на банкосвкую карточку или банковский счет пользователя (they may receive refunds from merchants or for example winnings from gaming merchants)

5. добавить возможность редактирования персональной информации пользователя с сохранением в истории всех изменений

6. добавить возможность переводов денег между пользователями в системе

Изменения в кабинете пользователя уровня Merchant

1. добавить опцию для загрузки документов для верификации аккаунта.

2. добавить возможность генерации html кода кнопки (или разработать более продвинутый API) оплаты с помощью данной системы, для ее последующего использования на различных сайтах

3. добавить массовые выплаты пользователям (на основании выплат, предусмотренных в функционале gaming merchants и других аффилированных программ)

Изменения в admin panel:

1. добавить возможность активации/деактивации аккаунтов в системе

2. добавить возможность редактирования категории пользователя (individual, group и hackers)

3. Добавить ограничения по транзакциям с учетом категории пользователя (individual account и 'groups'). То есть аккаунты, находящиеся в системе меньше заданного количества дней могут проводить в системе лишь заданную сумму в случае, если аккаунт не верифицирован.

4. создать новую категорию 'hackers', в которую автоматически попадают пользователи, пытавшиеся сделать транзакцию, в то время как для данного аккаунта транзакции были запрещены соответствующим кодом ошибки. Так же в данную категорию попадают пользователи, если у них данные карточки, IP и другие поля при регистрации совпадают с черным списком базы данных (то есть требуется создать управление черными списками из админки и при регистрации делать сверку на совпадение с ее данными)

5. ограничить действия для резидентов из US, то есть пользователи с данными карточки, привязанных к США (данные пользователи не могут делать взносы в фонд gaming merchants)

6. При каждом входе пользователя в личный кабинет отслеживать OS, IP, устройство, соответствие с данными из черного списка. При использовании одним пользователем одного и того же IP, заходе с разных IP, совпадении данных с данными из черного списка, такому пользователю добавляется флаг, аккаунт блокируется, высылается нотификация на почту админа. Данный пользователь добавляется в отдельный список в списке пользователей( то есть в списке добавить фильтр по таким пользователям). Дать возможность админу разблокировать данный аккаунт прямо в списке

7. для всех вышеперечисленных действий вести отчеты в админке

От вас требуется отличное знание принципов работы платежной системы и опыт разработки такого вида систем, знание систем безопасности при работе с такого вида информацией.

Высылайте заявки с желаемой оплатой работы при учете восьмичасовой занятости в день и пятидневной рабочей недели.