Роллерсофт - компания, занимающаяся разработкой и созданием сайтов

Профессиональная команда програмистов, работающая уже на протяжении более 6 лет на рынке. Ценим качество и пунктуальность.

Наш конек - это веб-программирование. В то время, как большинство наших конкурентов предлагают шаблонные работы, мы делаем каждый сайт индивидуально, не используя готовых систем сторонней разработки.

Мы пишем на PHP, ASP, ASP.NET, C# (C-sharp), Java (J2EE, JSP, JavaScript).

Работаем с базами MySQL, MS SQL Server, PostgreSQL.

Используем технологии XML/XSL, Image Processing, Payment systems' SDK (PayPal, E-gold, Authorize.Net, VeriSign, Nochex, etc.), Web services, корректировка и оптимизация HTML-кода.

Мы занимаемся той работой, которую умеем делать очень хорошо и сосредоточили свои усилия именно на ней. Если вам нужен серьезный сайт, с интеграцией сложных бизнес-процессов - это к нам.