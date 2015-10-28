Sassoft

Александр Sassoft

 
32 годаРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Автообменники, криптовалюты, системы приема платежей: Bitcoin, Litecoin, Ethereum

Важно! 

Не провожу работы и доработки по мелким проектам.

Разработка обменных сервисов + криптовалют (прием, оплата, генерация адресов - bitcoin, litecoin, ethereum). Разработка API и других финансовых решений:

 - Автообменники

 - Кредитные автоматы

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
недостаточно отзывов
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
8
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
Frol232
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$200
3 балла
8 лет назад
Скрипт
Не рекомендую! Начали сотрудничество, я отправил предоплату. Суть заказа - изменить одну функцию в его же скрипте. Прошел почти весь срок 10 дней, Александр пишет, что сделал все по новой на другом api, старое не подходило. А я то думаю, почему такой долгий срок доработки - 10, сказать что новое api и вообще другой скрипт не удосужился изначально. В итоге в новом скрипте много чего не хватает и по меньшей мере все не так, как я хотел изначально. Хотя перед началом сотрудничества, он мне сказал что скрипт будет аналогичный, со всеми функциями. Пишу ТЗ, в нем расписываю какие функции хочу видеть в скрипте, естественно за доплату. Если бы я знал изначально, что будет не доработка скрипта, а совсем другой скрипт - написал бы ТЗ сразу, но об этом мне он сообщил только по окончанию. Он мне сообщает, что доделает все минимум через неделю, так как переезжает. Мои сообщения о том, что в скрипте ошибка и нужно ее исправить, он просто игнорировал. Да и вообще на сообщения отвечает долго, редко, либо вообще не отвечает. В итоге я отказался от скрипта, просто потеряв почти две недели, ладно хоть вернул предоплату.
В целом сама система была сделана кроме функции подсчета времени в веб морде. Выложена на dev сервер: http://dev.sassoft.ru/cryptocoin/web/index.php Я написал заказчику что bockchain.info(сервис работы с BTC) поменял API на v 2.0 (https://blockchain.info/api/api_receive) и что там нужно заполнить анкету для получения ключей. Заказчик написал что ему скрипт не нужен и все не так. Хотя функции идентичны. Пошли на встречу - вернули предоплату.
Ответный отзыв
Butek
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$680
10 баллов
8 лет назад
Третья итерация по разработке системы управления проектами
Всё хорошо, успешно завершили сложный проект. Приятный бонус - поддержка в течение месяца бесплатно, пока что не воспользовался :)
Разработали достаточно сложный и объемный проект, не обходилось и без трудностей. Но все получилось. Продолжу оказывать поддержку проекту. Заказчик и вся компания порядочные люди, работать с ними одно удовольствие.
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rollersoft
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Доделать IPN для Bitcoin
Александру большое спасибо! Очень помог
Завершили данный проект, оплата в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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Butek
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$300
10 баллов
8 лет назад
Вторая итерация по разработке системы управления проектами
По прежнему всё хорошо, работаем дальше, очень объемный проект.
Продолжаем работы, все хорошо
Ответный отзыв
Butek
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$500
10 баллов
8 лет назад
Требуется создание системы управления проектами
Доволен сделкой. Александр очень отзывчивый исполнитель, постоянно на связи. Продолжаем работать по сложному проекту.
Продолжаем работать с Алексеем. Все хорошо, рекомендую.
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Веб-программирование
58 отзывов(-1)
$20/час
от $300от 5 дней
нет рейтинга