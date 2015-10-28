Александр SassoftSassoft
32 годаРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Автообменники, криптовалюты, системы приема платежей: Bitcoin, Litecoin, Ethereum
Важно!
Не провожу работы и доработки по мелким проектам.
Разработка обменных сервисов + криптовалют (прием, оплата, генерация адресов - bitcoin, litecoin, ethereum). Разработка API и других финансовых решений:
- Автообменники
- Кредитные автоматы
Я против войны в Украине!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
—
недостаточно отзывов
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
8
безопасных платежей
Портфолио
- Криптосигналы cping240 просмотров
- Депозитная система246 просмотров
- Merchant BTC,LTC,ETH,XRP,DOGE - coincallback.com308 просмотров
- Магазин цифровых товаров309 просмотров
- Обменный сервис 24obmen.org1144 просмотра
- Магазин цифровых товаров Areakey937 просмотров
- Обменный сервис Cash2PM1022 просмотра
- Приём депозитов Bitcoin - btcinvested.com1177 просмотров
- 24обмен.com1006 просмотров
- Приём депозитов BTC LTC DOGE - cryptocoinx2.com988 просмотров
- Обменный сервис Webmoney WM.KG892 просмотра
- JetChange - обмен Perfectmoney <-> Bitcoin802 просмотра
Отзывы заказчиков
$200
3 балла
8 лет назад
Не рекомендую! Начали сотрудничество, я отправил предоплату. Суть заказа - изменить одну функцию в его же скрипте. Прошел почти весь срок 10 дней, Александр пишет, что сделал все по новой на другом api, старое не подходило. А я то думаю, почему такой долгий срок доработки - 10, сказать что новое api и вообще другой скрипт не удосужился изначально. В итоге в новом скрипте много чего не хватает и по меньшей мере все не так, как я хотел изначально. Хотя перед началом сотрудничества, он мне сказал что скрипт будет аналогичный, со всеми функциями. Пишу ТЗ, в нем расписываю какие функции хочу видеть в скрипте, естественно за доплату. Если бы я знал изначально, что будет не доработка скрипта, а совсем другой скрипт - написал бы ТЗ сразу, но об этом мне он сообщил только по окончанию. Он мне сообщает, что доделает все минимум через неделю, так как переезжает. Мои сообщения о том, что в скрипте ошибка и нужно ее исправить, он просто игнорировал. Да и вообще на сообщения отвечает долго, редко, либо вообще не отвечает. В итоге я отказался от скрипта, просто потеряв почти две недели, ладно хоть вернул предоплату.
Ответный отзыв
В целом сама система была сделана кроме функции подсчета времени в веб морде. Выложена на dev сервер: http://dev.sassoft.ru/cryptocoin/web/index.php Я написал заказчику что bockchain.info(сервис работы с BTC) поменял API на v 2.0 (https://blockchain.info/api/api_receive) и что там нужно заполнить анкету для получения ключей. Заказчик написал что ему скрипт не нужен и все не так. Хотя функции идентичны. Пошли на встречу - вернули предоплату.
$680
10 баллов
8 лет назад
Всё хорошо, успешно завершили сложный проект. Приятный бонус - поддержка в течение месяца бесплатно, пока что не воспользовался :)
Ответный отзыв
Разработали достаточно сложный и объемный проект, не обходилось и без трудностей. Но все получилось. Продолжу оказывать поддержку проекту. Заказчик и вся компания порядочные люди, работать с ними одно удовольствие.
$50
10 баллов
8 лет назад
Александру большое спасибо! Очень помог
Ответный отзыв
Завершили данный проект, оплата в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$300
10 баллов
8 лет назад
По прежнему всё хорошо, работаем дальше, очень объемный проект.
Ответный отзыв
Продолжаем работы, все хорошо
$500
10 баллов
8 лет назад
Доволен сделкой. Александр очень отзывчивый исполнитель, постоянно на связи. Продолжаем работать по сложному проекту.
Ответный отзыв
Продолжаем работать с Алексеем. Все хорошо, рекомендую.
Веб-программирование
58 отзывов(-1)
$20/час
от $300от 5 дней
нет рейтинга