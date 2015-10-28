Не рекомендую! Начали сотрудничество, я отправил предоплату. Суть заказа - изменить одну функцию в его же скрипте. Прошел почти весь срок 10 дней, Александр пишет, что сделал все по новой на другом api, старое не подходило. А я то думаю, почему такой долгий срок доработки - 10, сказать что новое api и вообще другой скрипт не удосужился изначально. В итоге в новом скрипте много чего не хватает и по меньшей мере все не так, как я хотел изначально. Хотя перед началом сотрудничества, он мне сказал что скрипт будет аналогичный, со всеми функциями. Пишу ТЗ, в нем расписываю какие функции хочу видеть в скрипте, естественно за доплату. Если бы я знал изначально, что будет не доработка скрипта, а совсем другой скрипт - написал бы ТЗ сразу, но об этом мне он сообщил только по окончанию. Он мне сообщает, что доделает все минимум через неделю, так как переезжает. Мои сообщения о том, что в скрипте ошибка и нужно ее исправить, он просто игнорировал. Да и вообще на сообщения отвечает долго, редко, либо вообще не отвечает. В итоге я отказался от скрипта, просто потеряв почти две недели, ладно хоть вернул предоплату.