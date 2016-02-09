Третья итерация по разработке системы управления проектами

$680
Веб-программированиеЗавершен1 заявка131 просмотр
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Данный этап включает в себя данные части:АдминУведомленияОтчетыФинансыЧатОкончательное тестирование, устранение найденных ошибок.По завершению работ я получаю полностью рабочую систему управления проектами.

8 лет назад
Butek
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Sassoft
32 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад
$680
30 дней
Всё хорошо, успешно завершили сложный проект. Приятный бонус - поддержка в течение месяца бесплатно, пока что не воспользовался :)
Разработали достаточно сложный и объемный проект, не обходилось и без трудностей. Но все получилось. Продолжу оказывать поддержку проекту. Заказчик и вся компания порядочные люди, работать с ними одно удовольствие.