Мелкие правки сайта на CMS DLE (код и верстка)

$20
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка129 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно поправить скрипт, который добавляет микроразметку для видеоплеера, подкорректировать "хлебные крошки", убрать пустые строки из исходного кода страниц. И добавить в css 4 новых элемента. Подробное ТЗ скину при личной переписке.

8 лет назад
gogaa
Егор 
43 годаНидерланды
12 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • Перенести самописный сайт на Wordpress

    http://media-fair.kiev.ua/ru/ Перенести сайт с текущего самописного движка на wordpress. Сохранить структуру 3 языка Можно без наполнения Регистрация на сайте не нужна                         К ответам просьба указывать срок и цену. Спасибо.

    WordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Настроить форму поиска

    Нужно настроить форму поиска таким образом, чтобы не работала кнопка enter, а пользователь должен был самостоятельно выбрать из раскрывающегося списка. Если ставить во вьюсе "автоматическая отправка", то список не раскрывается или быстро закрывается, выбрать не ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Настроить удаленный рабочий стол, чтобы не зависал.

    Необходимо настроить удаленный рабочий стол на сервере windows server 8, что бы не зависал периодически. Через какое-то время пользования зависает, или показывает черный экран, при перезапуске удаленного рабочего стола все становится ок.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Небольшие изменения для сайта на UMI CMS

    Добрый день. Существует корпоративный сайт на UMI CMS. Требуется внести корректировки в структуру Изменить рубрикатор, добавить пару страниц. + Исправить несколько накопившихся ошибок. Работа небольшая, но требуется оперативное вмешательство Благодарю за ваше время. А.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Парсинг для интернет-магазина

    Есть магазин на опенкарт. Требуется спарсить товары с интернет-магазина magok.ru (цена= цена на магок*коэффициент), а также создать скрипт автоматически подгружающий информацию о наличии и если цена изменяется - изменять цену..  Как вторая часть проекта, нужно ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется вывод в товаре joomshopping дополнительных разделов

    Требуется вывод в товаре joomshopping дополнительных разделов, аналогов сопутствующих товаров. Требуется 2 дополнительных разделов. Аналоги сопутствующих товаров. То есть в админ панели в товаре есть раздел "Сопутствующие товары" где можно выбирать товары которые будут отображаться на ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Мультиязычность для instantcms2

    Разработка модуля мультиязычность для instantCMS 2.0  Требования следующие:   - мультиязычность (русский, англ. языки и др.)  - возможность просмотра сайта пользователем на разных языках, а также выбор языка в личном кабинете (админке)  - переключение языков должно производится с помощью кнопок ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад