Требуется вывод в товаре joomshopping дополнительных разделов, аналогов сопутствующих товаров. Требуется 2 дополнительных разделов.

Аналоги сопутствующих товаров. То есть в админ панели в товаре есть раздел "Сопутствующие товары" где можно выбирать товары которые будут отображаться на странице товара, на сайте. Нужно дублировать эти разделы. В итоге должно получится 3 одинаковых раздела, в которых можно будет выбрать определённые товары.