Сделать новую онлайн кассу на базе имеющейся

Есть работающее веб-приложение по онлайн продаже билетов в аквапарк, написанное на yii и БД Postgresql.

Состоит из двух веб-сайтов.

Один сайт – онлайн-продажа билетов и информация для покупателей.

Второй – CRM для работы с проданными билетами и отчётностью.

У обоих единая база данных.

Есть вёрстка новой онлайн-кассы для другого аквапарка.

Нужно из всего этого сделать новое приложение для новой онлайн-кассы.

Доделать новую страницу продажи с адаптивной вёрсткой.

Внести несколько изменений в имеющуюся CRM – изменить пару отчётов, сделать

новый, выгрузку 3-х в excel csv, добавить пару-тройку форм ввода

информации, внести изменения в структуру БД под это.

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