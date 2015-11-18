Сделать новую онлайн кассу на базе имеющейся

Кто может помочь найти решения, а именно переименования изображений, например из [url=http://site.ru/wp-content/uploads/2015/11/a77d867ecd27b9bb1389a8cb4860534c.jpg]site.ru/wp-content/uploads/2015/11/a77d867ecd27b9bb1389a8cb4860534c.jpg[/url] НА [url=http://site.ru/wp-content/uploads/2015/11/name-iz-zagolovka.jpg]site.ru/wp-content/uploads/2015/11/name-iz-zagolovka.jpg[/url] Я использую wpgrabber, картинка загружается с "иероглифами", а нужно что бы [b]брало из заголовка статьи, и переименовало изображения автоматически. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть работающее веб-приложение по онлайн продаже билетов в аквапарк, написанное на yii и БД Postgresql.
Состоит из двух веб-сайтов.
Один сайт – онлайн-продажа билетов и информация для покупателей.
Второй – CRM для работы с проданными билетами и отчётностью.
У обоих единая база данных.
Есть вёрстка новой онлайн-кассы для другого аквапарка.
Нужно из всего этого сделать новое приложение для новой онлайн-кассы.
Доделать новую страницу продажи с адаптивной вёрсткой.
Внести несколько изменений в имеющуюся CRM – изменить пару отчётов, сделать
новый, выгрузку 3-х в excel csv, добавить пару-тройку форм ввода
информации, внести изменения в структуру БД под это.
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срок 5 дней
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