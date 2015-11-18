Доработка вёрстки и пары функций самопис - сегодня

$200
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки205 просмотров
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Доработка вёрстки и пары функций самопис - сегодня, работы хорошему програмеру на 1 день. Бюджет 200$, оплата строго по готовности, тз в скайп. На 90% доработка вёрстки и натяжки темплейта.

8 лет назад
revalkej
Валерий 
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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