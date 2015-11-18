Добрый день, интересует доработка модуля Instantmaps2, необходимо сделать следующее: 1.Возможность отмечать(добавлять в избранное) понравившиеся объекты(а так же просматривать по необходимости по ссылке) не зарегистрированным пользователям 2.Возможность запоминания объектов которые уже просматривали (последние просмотренные объекты) для не зарегистрированных, ...
Доработка вёрстки и пары функций самопис - сегодня
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Доработка вёрстки и пары функций самопис - сегодня, работы хорошему програмеру на 1 день. Бюджет 200$, оплата строго по готовности, тз в скайп. На 90% доработка вёрстки и натяжки темплейта.
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