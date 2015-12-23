WooCommerce - импорт в YML для Яндекс-маркета

Веб-программированиеЗавершен6 заявок186 просмотров
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Магазин на Wordpress+Woocommerce, нужно настроить выгрузку YML-файла в Яндекс-маркет. Плагин должен уметь настраиваться по категориям (некоторые выгружаем, некоторые нет) и, желательно, чтобы была возможность запрещать выгрузку отдельных товаров (по ID, например)

Заявки без явно указанных цены и сроков не рассматриваю.

WooCommerce
8 лет назад
pavelnedved
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Astamyr
Игорь 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 часов назад
8 лет назад
$30
1 день
Все сделано качественно и оперативно. В общении - никаких проблем. Рекомендую исполнителя.
Задача и вся другая информация были сразу предоставлены. Хорошая коммуникация. Оплата была произведена в срок. Павел, спасибо!
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