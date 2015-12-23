WooCommerce - импорт в YML для Яндекс-маркета

Магазин на Wordpress+Woocommerce, нужно настроить выгрузку YML-файла в Яндекс-маркет. Плагин должен уметь настраиваться по категориям (некоторые выгружаем, некоторые нет) и, желательно, чтобы была возможность запрещать выгрузку отдельных товаров (по ID, например)

Заявки без явно указанных цены и сроков не рассматриваю.