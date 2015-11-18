Мета разметка, разобраться с favicon

$10
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки117 просмотров
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1. Сделать мета разметку сайта для отображения на яндекс и гугл

2. Разобраться почему не отображается иконка сайта в выдаче на яндексе

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8 лет назад
gleban55555
Глеб 
32 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад