Доработать кнопку, в итоге хочу получить html и ccs

Доброго!

Итак, вот тут _pcvector.net/scripts/buttons_and_icons/342-knopka-skachat-na-css3.html под статьей есть кнопка загрузки (не та которая в статье, а на сайте, вообщем по скрину поймете ).

Мне нужна кнопка, с видом, который сейчас она принимает при наведении курсора на нее + мои дополнения.

Как из оформить я показал на скрине!

Кнопок должно быть 6 (шесть)!

3 для компов (Windows, Mac, Linux)

3 для мобильных устройств (Android, iOS, WP)

При этом цвет кнопок для компьютеров оставить таким же, а кнопкам для мобильных устройств придатьоттенок и сделать их чуть меньше размером.

При наведении курсора на кнопки они должны как то выделяться, в общем придать красоты.

На выходе хочу получить html+css. Расположить кнопки в столбик в одном блоке "по центру".