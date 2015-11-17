Переделать веб-приложение на yii+postgresql

Добрый день, уважаемые господа фрилансеры! -------------------------------------- Краткое описание задачи -------------------------------------- Мы разрабатываем сервис для автоматизированной таргетированной рекламы. Сервис состоит из двух частей : * Серверной - отвечает за сбор данных и логическую обработку всей входящей информации, фактически ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть работающее веб-приложение по онлайн продаже билетов в аквапарк.
Это два веб-сайта. Один – онлайн-продажа и информация для покупателей.
Второй – CRM для работы с проданными билетами и отчётностью. Единая
база.
Есть сайт для другого аквапарка, только вёрстка, фото, видео.
Нужно "прикрутить" новый фронтэнд с доработкой страницы продажи к имеющемуся
движку по продаже, внести несколько изменений в CRM (изменить отчёты
пару отчётов, сделать новый, добавить пару форм ввода информации),
поправить страницу продажи билетов на адаптивную вёрстку.
Срок – 3 дня.
Бюджет – 10т.р.
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