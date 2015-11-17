Переделать веб-приложение на yii+postgresql

Есть работающее веб-приложение по онлайн продаже билетов в аквапарк.

Это два веб-сайта. Один – онлайн-продажа и информация для покупателей.

Второй – CRM для работы с проданными билетами и отчётностью. Единая

база.

Есть сайт для другого аквапарка, только вёрстка, фото, видео.

Нужно "прикрутить" новый фронтэнд с доработкой страницы продажи к имеющемуся

движку по продаже, внести несколько изменений в CRM (изменить отчёты

пару отчётов, сделать новый, добавить пару форм ввода информации),

поправить страницу продажи билетов на адаптивную вёрстку.

Срок – 3 дня.

Бюджет – 10т.р.