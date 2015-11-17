Нужно перенести сайт couch-surfing.ru на другой домен в зоне .club или .net. C couch-surfing возможно будет нужно сделать перенаправление на новый. Движок друпал 7
Необходимо подключить платежный агрегатор 2Checkout к сайту
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Есть сайт www.titanind.ru надо подключить к нему платежный агрегатор 2Checkout.com
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