Загрузка видео на Youtube с помощью api на Ruby

Имеется видео редактор написанный на php, js. После сохранения видео должно выгружаться на Youtube, особенность в том что в редакторе человек добавляет ярлыки с ссылками (аннотации). В api на php методов для работы с аннотациями нет.

В библиотеке на Ruby как я понимаю есть: http://fullscreen.github.io/yt/index.html

Руби и библиотека Yt уже поставлены на сервере, нужно написать выгрузку с помощью них.

Требования к исполнителю:

Php/Mysql.

Javascript.

Ruby.

Опыт подобных работ.

От вас цена и сроки.