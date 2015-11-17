Доработать интеграцию с 1С

Приветствую всех! На сайте появились вирусы, после чистки и удаления зараженных файлов сайт не работает, необходимо: - восстановить сайт (есть файлы карантина и отчет по вирусам) - проверить сайт на вирусы, при необходимости почистить - закрыть дыру для скриптов ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, коллеги!
Суть задачи:
Интернет магазин на UMI.CMS(tpl шаблонизатор). Настроена интеграция с 1С.
Зарегистрированные пользователи делятся на 2 типа:
1) юр. лица
2) физические лица.
После оформления заказа в 1С, не смотря на тип пользотеля подгружаются:
1) данные контактного лица ЮЛ(не верно)
2) данные ФЛ(верно)
Необходимо настроить выгрузку, чтобы при заказе от ФЛ подгружались данные фирмы(ИНН и т.д.)
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