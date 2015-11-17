Доработать интеграцию с 1С

Веб-программированиеЗакрытнет заявок194 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день, коллеги!

Суть задачи:

Интернет магазин на UMI.CMS(tpl шаблонизатор). Настроена интеграция с 1С. 

Зарегистрированные пользователи делятся на 2 типа: 

1) юр. лица

2) физические лица. 

После оформления заказа в 1С, не смотря на тип пользотеля подгружаются:

1) данные контактного лица ЮЛ(не верно)

2) данные ФЛ(верно)

Необходимо настроить выгрузку, чтобы при заказе от ФЛ подгружались данные фирмы(ИНН и т.д.)

http://forpus.ru/users/registrate/

8 лет назад
mediamax
Максим 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • Восстановить сайт и чистка вирусов

    Приветствую всех! На сайте появились вирусы, после чистки и удаления зараженных файлов сайт не работает, необходимо: - восстановить сайт (есть файлы карантина и отчет по вирусам) - проверить сайт на вирусы, при необходимости почистить - закрыть дыру для скриптов ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Доделать YML файл по рекомендациям

    yml-файле присутствуют ошибки. 1. Для предложения [url=http://7variant.ru/zakazat-diplomnuyu-rabotu.htm]http://7variant.ru/zakazat-diplomnuyu-rabotu.htm[/url] Вы указали некорректную цену. Цена должна быть вещественным числом. 2. Сниппеты не формируются из-за того, что в Вашем yml-файле отсутствует элемент delivery, который является обязательным для данного типа описания. Ознакомиться с ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Программирование сайта

    День добрый. Стоит задача сделать сайт, аналогичный http://prlike.ru/  Только с другим дизайном. Вам будет предоставлена готовая верстка, от Вас натяжка на движок и разработка идентичного функционала. Выбор движка за вами. Жду предложений. Обязательно указывайте сроки и сумму.

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Opencart не добавляются комменты

    $1

    На сайте http://goldwell.pp.ua попробуйте добавить коммент к любому товару -не удаётся нужно исправить все изменения, которые проводил с движком: https://opencartforum.com/topic/7402-kak-ubrat-kapchu-v-kontaktakh/ однако вернул их -не помогло...

    OpenCart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Яндекс Касса Wordpress

    Необходимо доделать платёжку от Яндекса , сейчас на сайте тестовые платежи проходят,   но Яндекс на почту пишет , что есть косяк и у них платежи не регистрируются , необходимо им позвонить и они скажут в чём ...

    WordPress
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Форум

    Необходимо доделать форум. Шаблон уже выбран и загружен. Также нужен человек который сможет выполнять разные задачи по сайтам. Около 2-3 задач в месяц.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Настроить работу форм на сайте

    Есть сайт. На нем 6 видов форм. Нужно для каждой формы сделать скрытое поле и передать полную ссылку (вместе с UTM и др.метками), по которой человек попал на сайт. Подробности задачи откликнувшимся.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад