Есть сайт. На нем 6 видов форм. Нужно для каждой формы сделать скрытое поле и передать полную ссылку (вместе с UTM и др.метками), по которой человек попал на сайт. Подробности задачи откликнувшимся.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо доделать форум. Шаблон уже выбран и загружен. Также нужен человек который сможет выполнять разные задачи по сайтам. Около 2-3 задач в месяц.
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