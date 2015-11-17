Доработка сайта на DLE

Необходимо сделать дополнительную вкладку на сайте [url=http://www.biotechno.ru/]www.biotechno.ru[/url] под названием "Реализованные проекты", пример во вложении. Но в нашем случае должна быть карта России с разбивкой по регионам, Европы – по странам, Китая. При наведении курсора на регион должно ...