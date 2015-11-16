На данный момент есть потребность в разработке парсера для двух сайтов. Парсер по сути нужен один, так как сайты идентичны с идентичным компонентом доски объявлений, просто парсить нужно будет с двух разных сайтов. Один из сайтов [url=http://crimea-board.com/]http://crimea-board.com[/url] (сайт ...