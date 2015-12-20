Нужен скрипт – поделиться картинкой

Слава сделал все очень хорошо, так как надо, времени заняло чуть больше, чем планировала, зато до конца. А главное смог сделать, то что другие не смогли и просто пропадали. Слава всегда был на связи и даже после оплаты, был недочет, но его его сделал. Рекомендую, как компетентного и ответственного специалиста.