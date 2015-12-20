Нужен скрипт – поделиться картинкой

$15
Веб-программированиеЗавершен14 заявок226 просмотров
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Добрый день! Нужен скрипт, который находит картинки в тексте и ставит на каждую, социальные кнопки (vk, fb, tw, G+, ok)

как здесь http://polonsil.ru/blog/43629078604/Krik-dushi-vracha-iz-Sochi

1) Делаете у себя

2) Показываете мне

3) Я оплачиваю

4) Вы высылаете

Оплата: Вебмани, Яндекс, Qiwi

Роботам не отвечаю

8 лет назад
Romanovruslan
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
slev_ua
Славик 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
36 отзывов
8 лет назад
$15
1 день
Слава сделал все очень хорошо, так как надо, времени заняло чуть больше, чем планировала, зато до конца. А главное смог сделать, то что другие не смогли и просто пропадали. Слава всегда был на связи и даже после оплаты, был недочет, но его его сделал. Рекомендую, как компетентного и ответственного специалиста.
Очень понравилось работать с Русланом! На первый взгляд простая задача вылилась в пару дней курения мануалов и разбора разных api, но Руслан всё время участвовал в процессе, посильно помогал + подсказывал, вносил свои предложения где я заходил в тупик. Грамотный заказчик, чёткое ТЗ, информативное общение - однозначно рекомендую к сотрудничеству!
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