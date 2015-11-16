Увеличение картинки по клику/тапу (Magento)

Сделать увеличение картинки по клику/тапу над всей площадью картинки.

Сайт:

Magento 1.9.2

Шаблон-премиум: Ultimo

Пример страницы: https://test.mirindadomo.ru/shtory-trio-karamel/

В настоящий момент: увеличение картинки происходит при клике в левом-нижнем углу. На некоторых мобильный устройствах, значок лупы отсутствует и картинку никак на увеличить. Нужно сделать увеличение картинки при клике/тапе над всей площадью картинки:

1) облачный zoom - сохранить

2) значок лупы сохранить как есть

3) проверить на десктопе и нескольких мобильных устройствах (с разным разрешением экрана).